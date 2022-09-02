Уряд відклав можливість виїзду військовозобов’язаних за кордон під заставу

Про це повідомив народний депутат України Данило Гетманцев.

За його словами, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відклав підписання постанови.

«Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов’язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що зрозуміло не змогло переконати суспільство у його доцільності», — написав Гетманцев.

Він переконаний, що на сьомому місяці війни з відрядженнями треба щось вирішувати. «Однак очевидним є й те, що пора ухвалювати зважені та прораховані рішення замість інтуїтивних».