Українці можуть взяти в оточення 20 тисяч російських солдатів під Херсоном – аналітики

Через чотири дні після оголошення про початок контрнаступу України, аналітики вважають, що Київ розпочав «амбітну операцію», яка може призвести до оточення майже 20 тисяч російських солдатів та звільнення півдня. Деякі оглядачі звертають увагу на те, що українцям вдається проводити цю операцію без підтримки авіації, що було необхідною умовою для успішного наступу протягом останніх 100 років.

Контрнаступ української армії на Херсон, на думку британського військового аналітика Майкла Кларка, є «амбітним» і «важливим моментом» у війні з Росією, адже лінія наступу розтягнулася на 160 кілометрів, а мета – звільнити економічно важливі південні райони країни.

У програмі британського телеканалу Sky News колишній директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) сказав, що на його думку, метою українського війська є звільнити Херсон та Нову Каховку, яка розташована на стратегічно важливій трасі неподалік гідроелектростанції та дамби, яка контролює водні потоки на територіях, які опинилися під контролем Росії.

Британський військовий дослідник, який нині є заступником директора Інституту стратегії та безпеки Університету Ексетера вважає, що українська армія може виграти битву за Херсон без бою, якщо їй вдасться переконати росіян у тому, що вона може оточити 20 тисяч російських солдатів, які базуються на правому березі Дніпра. Сама ця загроза може змусити росіян відступити без бою, вважає британський аналітик.

Американський Інститут вивчення війни ISW зауважує, що «час початку контрнаступу відповідає помітній деградації російських можливостей на заході Херсонщини», також, на думку американських аналітиків, для Києва важливо якнайшвидше почати звільнення окупованих українських земель і людей».

Проте, як зауважує ISW у твіті, незважаючи на те, що українці чітко ціляться в окремі сектори, які вони визначили як вразливі ланки російської оборони, «контрнаступальні операції можуть розгорнуться на найближчі тижні і, можливо, місяці».

Американські експерти наголошують, що українським збройним силам доводиться проводити наступальні операції без кількісної переваги, яка зазвичай необхідна для успіху в таких операціях. Тому українці беруть швидше хитрістю, ніж кількістю – наприклад, спрямовують атаки противника у хибному напрямку, або застосовують інші хитрощі, щоб відвернути увагу росіян від секторів лінії, на яких буде зосереджено зусилля прориву.

Ситуація під час цієї затримки цілком може виглядати так, ніби атака не вдалася, що російські інформаційні операції намагатимуться використовувати для пропаганди

Експерти попереджають, що не варто розчаровуватися, якщо буде затримка між початковими відволікаючими маневрами і початком вирішальних операцій.

«Ситуація під час цієї затримки цілком може виглядати так, ніби атака не вдалася, що російські інформаційні операції намагатимуться використовувати для пропаганди», – попереджають експерти ISW.

Британський військовий експерт Філіпс О’Браян також звертає увагу на те, що українцям доводиться переходити у контрнаступ, коли в них немає підтримки авіації, чого військові стратеги не бачили з часів ще до Першої світової війни.

«Для тих, хто цікавиться, чому просування України здається повільним, хочу сказати, що це не так. Це безпрецедентно. Українці намагаються просуватися без переваги в повітрі та тактичної підтримки з повітря, що було передумовою майже всіх успішних наступальних кампаній з 1939 чи навіть 1918 року», – каже у своєму твіті професор стратегічних досліджень шотландського університету Сент-Ендрю.

«Крім того, – веде далі британський експерт, – вони намагаються наступати на ворога, який має перевагу в техніці. Той факт, що вони роблять це самі, є помітним у сучасній війні. Ані США, ані СРСР/Росія майже століття не робили нічого подібного з успіхом».

Ситуаційний центр НАТО повідомив у середу, що під час контрнаступу на Херсон українська військова авіація збила всі російські системи ППО в цьому районі новими протирадіолокаційними ракетами, наданими США.

Американський часопис Politico цього тижня повідомив з посиланням на неназваного чиновника міністерства оборони США, що знищення мостів, які Київ проводив за допомогою наданих американцями системами HIMARS, є частиною операції з підготовки поля бою до контрнаступу.

На етапі підготовки до контрнаступу українські війська також знищували склади, командні пункти та аеродроми, які противник використовував для постачання свого війська.

Інший чиновник Міністрества оборони США додав, що Сполучені Штати підтримують контрнаступ за допомогою даних візуальної розвідки про поле бою із супутників і порадами щодо того, як найкраще використовувати системи озброєння.

На брифінгу у Міністерстві оборони США у четвер, речник Пентагону Пет Райдер відмовився коментувати деталі української операції «заради її безпеки», але сказав, що військове відомство США стежить за просуванням українських військ, а також йому відомо про «деякі випадки відступу російських підрозділів».

При цьому він додав, що США «зосереджені на роботі з українцями, нашими союзниками та нашими партнерами по всьому світу, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для боротьби проти Росії для звільнення своєї батьківщині».

Як повідомив речник Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі наступного тижня вирушить на авіабазу Рамштайн, Німеччина, щоб наступної середи, 8 вересня, взяти участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яку було створено у квітні цього року для координації зусиль 50 країн, що допомагають Україні у подоланні російської агресії.

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що найближчими днями буде оголошено про новий пакет військової допомоги США.