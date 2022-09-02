У чергах на виїзд з України стоять 280 автівок, 15 автобусів та 20 пішоходів

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«.

Так, перед ПП «Шегині» очікують 20 пішоходів. В «Угриневі» черга зі 40 автівок, а в «Устилузі» – з 25 легківок. Тоді як у пункті пропуску «Рава-Руська» в черзі стоять 2 автобуси, у ПП «Грушів» – 15 авто та 10 автобусів, у «Смільниці» – 15 легковиків. На інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в «Малому Березному» та «Малих Селменцях» без черг. У пункті пропуску «Ужгород» очікують 10 легкових автомобілів та 1 автобус, пішоходи відсутні.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у двох пунктах пропуску. У «Тисі» в чергах стоять 35 автомобілів та 2 автобуси, а в «Лужанці» – 110 легковиків.

На кордоні з Румунією черги є лише на пункті пропуску «Дякове» – 30 автівок.

Водночас у пунктах пропуску на молдовському напрямку черг не спостерігається узагалі.