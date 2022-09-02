Специалисты МАГАТЭ временно остались на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оставит своих представителей на Запорожской АЭС. Об этом по итогам визита на станцию в оккупированном российскими войсками Энергодаре заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, экспертам сегодня за первые часы работы миссии «удалось собрать много важной информации», и он увидел «ключевые вещи, которые хотел увидеть». Деталей глава агентства не привёл, но уточнил, что миссия пробудет в Энергодаре до 3 сентября, а затем будет решаться вопрос о постоянном присутствии наблюдателей МАГАТЭ.

Гросси также отметил самоотверженную работу персонала станции. «Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу», — сказал глава агентства журналистам. Затем Гросси покинул АЭС.

Как передаёт «Интерфакс», эксперты провели на станции около четырех часов. По последним данным, четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии МАГАТЭ уехали с территории АЭС.

В день визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из региона поступали сообщения об обстрелах Энергодара. Украинский мэр города Дмитрий Орлов обвинял в атаках российскую армию. Назначенные Россией власти Энергодара утверждают, что утром 1 сентября по городу ударила украинская артиллерия.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В начале августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.