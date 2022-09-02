Шмыгаль призвал Германию и США к поставкам боевых танков Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед визитом в Германию призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки для отражения российской агрессии.

Об этом, как пишет «Европейская правда«, сообщает DW.

«Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены», – сказал Шмыгаль.

«Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки «Абрамс», а Германия – «Леопард-2″. Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя», – заявил он.

В субботу Шмыгаля ждут в Берлине. В воскресенье его примет канцлер Олаф Шольц в своей канцелярии. Премьер – самый высокопоставленный украинский политик, посетивший Берлин с начала российской захватнической войны.

После первоначальных колебаний Германия за последние месяцы поставила в Украину ряд тяжелых вооружений: десять тяжелых артиллерийских установок типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных установок, три реактивных системы залпового огня и три бронированных эвакуационных машин.

«Германия добилась огромного прогресса в вопросе поддержки Украины оружием», – сказал Шмыгаль. По его словам, сначала поставляли только средства защиты или шлемы, а сегодня – самое современное оружие.