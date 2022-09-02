РФ завдала понад $27 млрд збитків сільському господарству України і $3 млрд — фермерам

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
До прямих збитків входять:
- угіддя та незібраний врожай — $2,135 млрд;
- техніка — $926 млн;
- втрачена вироблена продукція — $613 млн;
- зерносховища — $272 млн;
- тваринництво — $136 млн;
- фактори виробництва — $120 млн;
- багаторічні насадження — $89 млн.
До непрямих збитків входять:
- втрати виробників від зниження цін на експортно-орієнтовні культури — $11,9 млрд;
- недоотриманий врожай — $9,6 млрд;
- втрати через підвищення виробничих витрат — $859 млн;
- тваринництво — 682 млн доларів;
- втрати врожаю багаторічних насаджень — $222,4 млн доларів.
Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ українські фермери втратили продукції, техніки та незібраного врожаю озимини на понад $3 млрд.
У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що внаслідок дій РФ під загрозою продовольчої кризи опинилася низка країн в Африці та Азії, які були основними імпортерами української сільськогосподарської продукції.
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