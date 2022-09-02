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РФ завдала понад $27 млрд збитків сільському господарству України і $3 млрд — фермерам

На фото українське поле пшениці

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До прямих збитків входять:

  • угіддя та незібраний врожай — $2,135 млрд;
  • техніка — $926 млн;
  • втрачена вироблена продукція — $613 млн;
  • зерносховища — $272 млн;
  • тваринництво — $136 млн;
  • фактори виробництва — $120 млн;
  • багаторічні насадження — $89 млн.

До непрямих збитків входять:

  • втрати виробників від зниження цін на експортно-орієнтовні культури — $11,9 млрд;
  • недоотриманий врожай — $9,6 млрд;
  • втрати через підвищення виробничих витрат — $859 млн;
  • тваринництво — 682 млн доларів;
  • втрати врожаю багаторічних насаджень — $222,4 млн доларів.

Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ українські фермери втратили продукції, техніки та незібраного врожаю озимини на понад $3 млрд.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що внаслідок дій РФ під загрозою продовольчої кризи опинилася низка країн в Африці та Азії, які були основними імпортерами української сільськогосподарської продукції.

2 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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