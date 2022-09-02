Литва пропонує спорядити на ЗАЕС поліцейську місію Долар по 50 грн: стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік » РФ завдала понад $27 млрд збитків сільському господарству України і $3 млрд — фермерам Cтаном на 1 вересня сільське господарство України зазнало $4,3 млрд прямих та $23,3 млрд непрямих збитків унаслідок повномасштабної агресії РФ Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. До прямих збитків входять: угіддя та незібраний врожай — $2,135 млрд;

техніка — $926 млн;

втрачена вироблена продукція — $613 млн;

зерносховища — $272 млн;

тваринництво — $136 млн;

фактори виробництва — $120 млн;

багаторічні насадження — $89 млн. До непрямих збитків входять: втрати виробників від зниження цін на експортно-орієнтовні культури — $11,9 млрд;

недоотриманий врожай — $9,6 млрд;

втрати через підвищення виробничих витрат — $859 млн;

тваринництво — 682 млн доларів;

втрати врожаю багаторічних насаджень — $222,4 млн доларів. Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ українські фермери втратили продукції, техніки та незібраного врожаю озимини на понад $3 млрд. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що внаслідок дій РФ під загрозою продовольчої кризи опинилася низка країн в Африці та Азії, які були основними імпортерами української сільськогосподарської продукції.