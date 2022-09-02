Прогноз погоди на вихідні 3–4 вересня: готуйтеся до осінньої прохолоди

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних нарешті дасть змогу повною мірою насолодитися гарячою кавою і чаєм. В Україну після виснажливої ​​серпневої спеки прийшла осіння прохолода.

Погода в суботу 3 вересня

Перша субота осені в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській областях та Криму потішить комфортними +24…+26 °С. На решті території країни буде відчутно прохолодніше. І якщо +18…+21 °С у центральних, північних та південних областях навіть когось ощасливлять (насамперед сердечників), то +15…+16 °С у західних областях змусять діставати куртки та теплі пледи.

По всій Україні в суботу пройдуть дощі, у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях — з грозами.

Погода в неділю 4 вересня

У неділю в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях похолодає до +16…+18 °С. Температура повітря вдень у решті регіонів становитиме близько +17…+20 °С. Уночі в західних та північних областях країни очікується до +7…+9 °С, на сході — +10…+12 °С, півдні — +13…+14 °С.

Небо проясниться, недільний день буде сонячним на всій території України.

Погода в понеділок 5 вересня

Погода на початку тижня обіцяє бути комфортною — помірно теплою та сонячною. Найтепліше буде на Закарпатті та в південних областях країни (+21…+23 °С), найпрохолодніше — у північно-західних областях (+16…+18 °С), у решті регіонів — +20…+21 °С. Навіть у Криму похолодає до +17…+20 °С. Парасольки у понеділок не знадобляться.

Подбайте про своє здоров’я!

Основну загрозу для алергіків по всій країні зараз становить амброзія. Не нехтуйте щоденним вологим прибиранням, носіть на вулиці маску і постарайтеся дотримуватися дієтичного харчування. Метеочутливим людям найближчим часом радимо відмовитись від важких фізичних навантажень: 4 вересня очікується помірна магнітна буря, 5 вересня — незначна. Важливі ділові зустрічі чи заходи по можливості краще перенести.

Народні прикмети та вірування

У третій день вересня слов’яни традиційно визначали, якою буде осінь. Сонячна погода віщувала тепло на найближчий місяць. Великі грона горобини обіцяли дощову осінь, а багато опалих жолудів під дубами — сніжне та морозне Різдво.

Сонячний і туманний ранок 4 вересня наші пращури вважали передвісником теплої осені. Але якщо низько в повітрі літало павутиння, чекали на швидкий прихід холодів.