Понад 390 вагонів на 400 млн грн: в Україні арештували майно російських і білоруських підприємств

Про це інформує Нацполіція.
У ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 110-2 ККУ, було виявлено майно восьми російських та двох білоруських підприємств, а саме понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 400 млн грн.
На виявлене майно цих підприємств було накладено арешт. Слідство триває.
Ч. 2 ст. 110-2 ККУ передбачає покарання за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
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