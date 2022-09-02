Основные выводы обзора американского Института изучения войны (ISW) от 2 сентября:
- Украинские силы продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям по всей Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге Украины.
- Украинские силы ведут боевые действия по четырем направлениям наступления в западной части Херсонской области, и это еще раз подтверждают военные блогеры.
- Российские войска нанесли наземные удары к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.
- Продолжается формирование российского 3-го армейского корпуса для переброски на Донбасс.
- Российские оккупационные власти, вероятно, все больше осознают свою неспособность успешно провести фиктивные референдумы на оккупированных территориях Украины из-за военных неудач и продолжающегося сопротивления украинцев.
Leave a Reply