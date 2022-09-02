Прогноз погоди на вихідні 3–4 вересня: готуйтеся до осінньої прохолоди Українці можуть взяти в оточення 20 тисяч російських солдатів під Херсоном – аналітики » Основные выводы обзора американского Института изучения войны (ISW) от 2 сентября Основные выводы обзора американского Института изучения войны (ISW) от 2 сентября: Украинские силы продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям по всей Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге Украины. Украинские силы ведут боевые действия по четырем направлениям наступления в западной части Херсонской области, и это еще раз подтверждают военные блогеры. Российские войска нанесли наземные удары к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка. Продолжается формирование российского 3-го армейского корпуса для переброски на Донбасс. Российские оккупационные власти, вероятно, все больше осознают свою неспособность успешно провести фиктивные референдумы на оккупированных территориях Украины из-за военных неудач и продолжающегося сопротивления украинцев.