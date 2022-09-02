 
«  
  »

Основные выводы обзора американского Института изучения войны (ISW) от 2 сентября

Основные выводы обзора американского Института изучения войны (ISW) от 2 сентября:

  • Украинские силы продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям по всей Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге Украины.
  • Украинские силы ведут боевые действия по четырем направлениям наступления в западной части Херсонской области, и это еще раз подтверждают  военные блогеры.
  • Российские войска нанесли наземные удары к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.
  • Продолжается формирование российского 3-го армейского корпуса для переброски на Донбасс.
  • Российские оккупационные власти, вероятно, все больше осознают свою неспособность успешно провести фиктивные референдумы на оккупированных территориях Украины из-за военных неудач и продолжающегося сопротивления украинцев.
2 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  