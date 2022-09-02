Министры финансов G7 обсудят установление потолка цен на российскую нефть

Министры финансов стран «Большой семерки» на встрече в пятницу обсудят предложение администрации Джо Байдена установить потолок цен на российскую нефть, сообщил Белый дом.

«Мы считаем, что это самый эффективный способ нанести удар по доходам Путина, и это приведет не только к снижению нефтяных доходов Путина, но и мировых цен на энергоносители», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Хотя экспорт российской нефти снизился до минимального уровня с августа прошлого года, ее доходы от экспорта в июне выросли на 700 миллиардов долларов по сравнению с маем из-за роста цен, которые оказались на 40 процентов выше средней цены прошлого года, сообщило в августе Международное энергетическое агентство.

В связи с этим западные лидеры предложили установить ограничение на цены, по которым нефтеперерабатывающие предприятия и трейдеры закупают российскую нефть.

Москва заявила, что не подчинится этому решению и будет поставлять нефть в страны, не устанавливающие потолок цен.

Некоторые аналитики предупредили, что этот план может привести к тому, что Россия сократит производство нефти, а это вызовет резкий рост цен.

Встреча министров финансов «Большой семерки» пройдет в условиях, когда экспорт российской нефти остается устойчивым, благодаря успешному перенаправлению ее потоков в Индию и Китай.

По данным Международного энергетического агентства, за первые семь месяцев этого года средний объем экспорта нефти составил 7,75 миллиона баррелей в день.

Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 7,5 миллиона баррелей.

Идея введения потолка цен означает, что страны «Большой семерки» не разрешат нефтеперерабатывающим заводам, трейдерам и финансистам работать с российской нефтью, если она не будет торговаться ниже установленной цены. Конкретный уровень цен, вероятно, будет обсуждаться в пятницу.

Однако аналитики сомневаются, что Китай и Индия согласятся с планом, предложенным США, учитывая их готовность продолжать закупать российскую нефть даже после вторжения в Украину в конце февраля.

На Уолл-стрит прозвучали предупреждения, что цены на нефть могут вырасти, если идея с потолком цен не сработает так, как планируется.

По оценкам JPMorgan, в худшем сценарии цены могут достичь 380 долларов за баррель, хотя более вероятным представляется рост до 180 долларов.