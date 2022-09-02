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Литва пропонує спорядити на ЗАЕС поліцейську місію

Арунас Паулаускас

Про це повідомляє МЗС Литви.

«Литва виступає за створення довготривалої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС, де поліція ООН могла б сприяти шляхом забезпечення її фізичної безпеки», – пояснив Паулаускас.

Він додав, що попри віддаленість війни в Україні для деяких країн «ядерні інциденти не зважають на національні кордони».

«Російські військові контролюють і використовують для військових цілей одну з чотирьох атомних електростанцій в Україні. Ядерний інцидент на ній становитиме загрозу навіть для найбільш віддалених країн світу», – наголосив представник Литви.

Паулаускас додав, що Литва готова взяти активну участь у такій поліцейській місії ООН та скерувати до її складу своїх правоохоронців.

2 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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