Країни G7 надалі закликають експортерів нафти нарощувати видобуток

Міністри фінансів країн «групи семи» закликають експортерів нафти нарощувати видобуток, щоб знизити волатильність на ринку енергоресурсів, йдеться у заяві G7.

«Ми продовжуємо закликати країни, які є експортерами нафти, наростити видобуток, щоб зменшити волатильність на енергетичних ринках», – йдеться у заяві у п’ятницю, передає стрічка новин.

Країни G7 оголосили про намір створити «широку коаліцію» для спільного впровадження стелі цін на російську нафту, йдеться у заяві міністрів фінансів G7, оприлюдненій у п’ятницю.

«Ми хочемо створити широку коаліцію з метою максимізувати ефективність наших заходів і закликаємо всі країни, які все ще хочуть імпортувати російську нафту і нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні або нижче стелі», – йдеться у заяві, розміщеній на сайті міністерства фінансів Німеччини.