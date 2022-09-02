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Це марафон: російсько-українська війна триватиме мінімум 2-3 роки, — офіцер ЗСУ Мирослав Гай

ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб

Офіцер ЗСУ поділився деталями в етері телеканалу «Еспресо».

«Українці повинні розраховувати не на спринт, а на марафон. Це довга й затяжна війна. На мою думку, російсько-українська війна триватиме мінімум 2, а може і 3 роки в такому форматі», — зазначив Гай.

Військовик додав, що зараз ми платимо людськими життями за помилки минулого.

«Ми повинні йти вперед і робити висновки. Ми платимо за помилки минулого цією війною та жертвами серед цивільних і військових. Росія для нищення нашої інфраструктури використовує й те озброєння, яке свого часу Україна їй віддала. Ми платимо за те, що ми пилили наші кораблі, розформовували частини й розтринькували спадок Радянського союзу», — зауважив Мирослав Гай.

2 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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