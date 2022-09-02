Байден звинуватив союзників Трампа в підриві демократії США

Про це інформує BBC з посиланням на заяву президента США Джо Байдена у Пенсільванії.

«Сили MAGA (Make America great again – «Зробимо Америку знову великою», – ред.) сповнені рішучості відкинути цю країну назад. Немає жодних сумнівів, що сьогодні в Республіканській партії домінують, нею керують і залякують Дональд Трамп та MAGA-республіканці, і це становить загрозу для цієї країни», – сказав Байден.

Чинний президент США зазначив, що прихильники Трампа вважають натовп, який минулого року штурмував Капітолій США, патріотами, а не повстанцями.

«Дональд Трамп і республіканці MAGA є екстремізмом, який загрожує самим основам нашої республіки. Протягом довгого часу ми казали собі, що американська демократія гарантована. Але це не так. Ми маємо захищати її», – наголосив Байден.

У відомстві зазначається, що президент Байден, який обіцяв об’єднати країну, останнім часом посилив риторику проти прихильників Трампа. Минулого тижня він прирівняв тих, кого назвав «радикальними» республіканцями, до «напівфашистів».

Головний республіканець Кевін Маккарті заявив, що Байден серйозно «поранив душу Америки» та закликав Байдена «перепросити за наклеп, назвавши фашистами десятки мільйонів американців».

«Чому? Просто тому, що вони не згодні з його політикою. Це не лідерство», – наголосив Маккарті.