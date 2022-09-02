Байден: борьба за душу Америки продолжается

В четверг в Филадельфии, в Национальном историческом парке Независимости, президент США Джо Байден выступил с программной речью, посвященной «продолжающейся битве за душу страны». Он обратился с призывом к американцам в ходе промежуточных выборов в Конгресс дать отпор набирающему силу экстремизму.

Президент предупредил о реальной угрозе демократии со стороны группы республиканских сторонников экс-президента Дональда Трампа. Байден заявил, что сторонники идеологии MAGA – движения Трампа «Сделаем Америку снова великой» – не уважают Конституцию США и подрывают право народа на свободные, равные, справедливые демократические выборы.

«Силы MAGA полны решимости отбросить эту страну назад, — сказал Байден. — Назад в Америку, где нет права выбора, права на неприкосновенность частной жизни, права на предупреждение беременности, права жениться на том, кого любишь».

Джо Байден призвал в своей речи всех американцев, — демократов и республиканцев — объединиться для борьбы с политическим экстремизмом и политическим насилием.

«Сейчас Америка должна сделать выбор: идти вперед или идти назад, — сказал президент, призывая граждан «голосовать, голосовать, голосовать», чтобы защитить демократию. — В течение долгого времени мы убеждали себя, что американская демократия гарантирована. Но это не так».

По словам сотрудников Белого дома, выступление Байдена является частью стратегии по сохранению большинства в Палате представителей и Сенате на промежуточных выборах 8 ноября.

Стратегия президента отражает его растущую обеспокоенность в связи с антидемократическими тенденциями в оппозиционной партии и необходимостью восстановить поддержку избирателей перед переизбранием в 2024 году.

На днях Байден выступил с жесткой критикой в адрес республиканцев, поддерживающих бывшего президента Дональда Трампа. Он констатировал, что на карту поставлены демократия и свобода страны.

На прошлой неделе во время сбора средств в Мэриленде Байден охарактеризовал «экстремистскую философию MAGA» как «почти что полуфашизм».

В преддверии выступления президента лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти обвинил Байдена в игнорировании преступности и инфляции, что, по его словам, «умаляет достоинство трудящихся американцев». Он выступил в родном городе Байдена Скрэнтоне, штат Пенсильвания, незадолго до речи президента.

Кевин Маккарти: Байден ослабил Америку и не оправдал ее доверия

Лидер республиканского меньшинства в Конгрессе Кевин Маккарти обвинил Байдена в попытке разделить американцев и раскритиковал репутацию демократов в Вашингтоне, указав на рост инфляции, преступности и государственных расходов.

«За последние два года Джо Байден начал нападение на душу Америки, на ее народ, на ее законы, на ее самые священные ценности, — сказал Маккарти. — Он начал нападение на нашу демократию. Его политика сильно ранила душу Америки, ослабила дух Америки и предала доверие Америки».

Отвечая на вопрос о критике Маккарти, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила ранее в четверг, что «мы понимаем, что задели за живое» лидера Республиканской партии, и процитировала предыдущие заявления республиканца о том, что Трамп несет ответственность за нападение на Капитолий 6 января 2021 года.