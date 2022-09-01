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ЗСУ вдарили по Каховському мосту та не дали росіянам будувати нову переправу

Збройні сили України завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту на Херсонщині.

Джерело: оперативне командування «Південь» в Facebook 

Дослівно: «Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївці також присічена нашим вогнем. Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта».

Деталі: Загалом за ніч українські захисники знищили 33 росіян, 4 танки Т-72, 3 гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Баштанському районі.

1 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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