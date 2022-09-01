Война РФ против Украины: погибли 380 детей, еще более 736 получили ранения

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

«По состоянию на утро 1 сентября 2022 года более 1116 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 380 детей погибли и более 736 получили ранения разной степени тяжести», — подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 388, Харьковской – 203, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46.

В Синельниковском районе Днепропетровской области 31 августа на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.

В Харькове 30 августа во время российских артиллерийских обстрелов получила ранение 6-летняя девочка.

«Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью», — добавили в Офисе генпрокурора.