В британской разведке рассказали, как применение ВСУ ракет HARM создаст проблемы для РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге и с помощью ракет HARM способны вывести из строя российские радары
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
Россия отдает приоритет противовоздушной наземной обороне с применением радиолокационных станций. Однако ВСУ способны использовать ракеты AGM-88 HARM для уничтожения последних. Если оккупанты потеряют свои радары, то это станет для них большой проблемой.
Такими выводами поделились представители британской разведки в традиционном ежедневном отчете о войне в Украине.
«Министерство обороны Украины опубликовало видеоматериалы, на которых Воздушные силы используют высокоскоростные радиолокационные ракеты (HARM). Ранее Россия заявляла, что ей удалось обнаружить фрагменты этого типа оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров», — сообщили в британской разведке.
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