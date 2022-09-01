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В британской разведке рассказали, как применение ВСУ ракет HARM создаст проблемы для РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге и с помощью ракет HARM способны вывести из строя российские радары

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Россия отдает приоритет противовоздушной наземной обороне с применением радиолокационных станций. Однако ВСУ способны использовать ракеты AGM-88 HARM для уничтожения последних. Если оккупанты потеряют свои радары, то это станет для них большой проблемой.

Такими выводами поделились представители британской разведки в традиционном ежедневном отчете о войне в Украине.

«Министерство обороны Украины опубликовало видеоматериалы, на которых Воздушные силы используют высокоскоростные радиолокационные ракеты (HARM). Ранее Россия заявляла, что ей удалось обнаружить фрагменты этого типа оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров», — сообщили в британской разведке.

1 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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