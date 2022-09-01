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Услуги полиграфии: зачем нужна ламинация

Современные полиграфические компании предлагают многочисленные услуги, которые связаны с изготовлением печатной продукции на заказ, изготовлением упаковочных боксов, производством листовок. Сервис достаточно многообразен. Одна из популярных услуг полиграфии «ATTOLIS» — ламинация, о которой расскажем более подробно, разобравшись, что это такое и для чего необходимо.

Процесс ламинации

Сразу отметим, что этот процесс проводится уже после того, как продукция изготовлена, оформлена, то есть практически готова. Это послепечатная операция, которая подразумевает наклейку плёнки к обеим сторонам от продукта. Таким образом поверхности полностью закрыты прочной плёнкой, которая защищает бумагу или картон:

  • от влаги
  • пыли
  • ультрафиолетовых лучей

Покрытие полностью герметичное. Она выглядит блестящим, нарядным, привлекательным. Ламинация существенно продлевает срок службы продукции, защищает бумагу или картон от разрывов, заломов. Бумажный материал становится более прочными и жёстким, выдерживает суровую эксплуатацию.

ламинация

Для каких проектов используется?

Сегодня ламинация используется в различных печатных изданиях. Например, одностраничное или многостраничное меню ресторана обязательно покрывается тонкой прочной пленкой. Также покрытие используется при производстве:

  • прайс-листов
  • учебников
  • закладок
  • членских билетов
  • книг
  • многих других продуктов

Специалисты отмечают, что картинка, которая покрыта ламинирующей бумагой будет выглядеть более ярко, сочно и привлекательно. Фактически это ещё один способ сделать продукцию более интересной и привлекательной для покупателей, посетителей кафе или ресторанов. Обратите внимание, что посетители общепита тратят больше денег на заказ блюд, когда меню выглядит качественно и интересно. Этот факт подтверждает статистика.

Как производится?

Покрытие производят с использованием высокотемпературного нагрева. Таким образом создаются прочные связи, напечатанное изделие надежно скрепляется с плёнкой. Сегодня может изготавливаться матовый или глянцевый ламинат. Однако показывает практика, глянцевые поверхности обходятся в производстве гораздо дешевле и выглядят интереснее, более привлекательно. Кроме того, на производстве можно заламинировать не только поверхности с ровными углами, но также закруглёнными, со сложной конфигурации кромок.

1 сентября, 2022 | Category: Новости

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