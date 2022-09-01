Уряд хоче запровадити санкції проти компаній, які забезпечують продуктами росармію

Кабінет Міністрів пропонує РНБО запровадити санкції проти 18 російських юросіб, які забезпечують продовольством Збройні сили РФ.
Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.
Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:
- АТ «Воєнторг»
- ПАТ «Грязінський харчовий комбінат»
- ВАТ «Консервсушпрод»
- ТОВ «Комбінат з виробництва харчових продуктів «Рускон»
- ТОВ «Консервпаклам»
- ТОВ «Консервпром»
- АТ «Візит»
- ТОВ «Мас Лі»
- ТОВ «Кондитерська фабрика «Перемога»
- ТОВ «ГТП Відродження»
- ТОВ «Промтех-СП»
- ТОВ «Петрохімпласт»
- ТОВ «Сірникова фабрика «Перемога»
- ТОВ «Сірникова фабрика «Енергопак»
- ТОВ «Стаірс»
- ТОВ «Інтер-трейд-юніон»
- ТОВ «Май-фудс»
- ТОВ «М’ясокомбінат «Дружба народів».
«Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств Російської Федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України», — обґрунтовують санкції в Кабміні.
Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. А також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.
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