 
 
  »

Уряд хоче запровадити санкції проти компаній, які забезпечують продуктами росармію

Кабінет Міністрів пропонує РНБО запровадити санкції проти 18 російських юросіб, які забезпечують продовольством Збройні сили РФ.

Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:

  • АТ «Воєнторг»
  • ПАТ «Грязінський харчовий комбінат»
  • ВАТ «Консервсушпрод»
  • ТОВ «Комбінат з виробництва харчових продуктів «Рускон»
  • ТОВ «Консервпаклам»
  • ТОВ «Консервпром»
  • АТ «Візит»
  • ТОВ «Мас Лі»
  • ТОВ «Кондитерська фабрика «Перемога»
  • ТОВ «ГТП Відродження»
  • ТОВ «Промтех-СП»
  • ТОВ «Петрохімпласт»
  • ТОВ «Сірникова фабрика «Перемога»
  • ТОВ «Сірникова фабрика «Енергопак»
  • ТОВ «Стаірс»
  • ТОВ «Інтер-трейд-юніон»
  • ТОВ «Май-фудс»
  • ТОВ «М’ясокомбінат «Дружба народів».

«Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств Російської Федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України», — обґрунтовують санкції в Кабміні.

Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. А також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.

1 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  