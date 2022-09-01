Уряд хоче запровадити санкції проти компаній, які забезпечують продуктами росармію

Кабінет Міністрів пропонує РНБО запровадити санкції проти 18 російських юросіб, які забезпечують продовольством Збройні сили РФ.

Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:

АТ «Воєнторг»

ПАТ «Грязінський харчовий комбінат»

ВАТ «Консервсушпрод»

ТОВ «Комбінат з виробництва харчових продуктів «Рускон»

ТОВ «Консервпаклам»

ТОВ «Консервпром»

АТ «Візит»

ТОВ «Мас Лі»

ТОВ «Кондитерська фабрика «Перемога»

ТОВ «ГТП Відродження»

ТОВ «Промтех-СП»

ТОВ «Петрохімпласт»

ТОВ «Сірникова фабрика «Перемога»

ТОВ «Сірникова фабрика «Енергопак»

ТОВ «Стаірс»

ТОВ «Інтер-трейд-юніон»

ТОВ «Май-фудс»

ТОВ «М’ясокомбінат «Дружба народів».

«Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств Російської Федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України», — обґрунтовують санкції в Кабміні.

Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. А також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.