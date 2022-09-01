Що впливає на ціну кухні на замовлення

Питання, скільки коштує кухня на замовлення, з першого погляду здається не важким, але відповісти на нього, взявши цифри з голови, складно. На остаточну ціну впливають багато факторів. Розглянемо основні.

Як обрати

До вибору та купівлі кухні треба ставитися відповідально, адже на ринку очі розбігаються від пропозицій: розмаїття кольорів, дизайнів, конфігурацій. Обираючи гарнітур, замовник спирається на такі фактори:

Призначення кухні – використання лише для приготування їжі чи додатково у якості їдальні. Стиль. Тут треба відштовхуватись від площі приміщення, власних уподобань і від інтер’єру, оздоблення, які вже є в кімнаті. Матеріали виготовлення. Зараз майже не існує обмежень. Це можуть бути як натуральні матеріали, так і пластик, МДФ тощо. Це стосується корпусу меблів, фасадів, стільниці. Не менш широкий вибір у покупців і серед фурнітури, оздоблення, декору.

Не менш важливим фактором, а для деяких найголовнішим є те, скільки грошей слід сплатити за свій вибір. Багато людей вважає, що купити кухню від виробника за індивідуальним замовленням – це завжди затратно і не виправдано. З’ясуємо, що саме впливає вартість меблів.

Від чого залежать ціни на кухні під індивідуальне замовлення

Перед тим, як купувати індивідуальну кухню, треба зрозуміти, від чого залежать ціни. В кожному окремому випадку сума буде різною в залежності від таких факторів:

Розмір приміщення. Якщо кухня велика потрібно визначитися з питанням зонування: чи буде в цій кімнаті зона для прийому їжі, чи це місце буде окремим. Відштовхуюсь від цього розраховується площа, відведена саме для кухонного гарнітуру. Чим більша площа, тим більше шафок, а довша стільниця – вища ціна. Розмір приміщення може бути і невеликим або середнім, але воно може мати незвичайне планування. Шафки часто розташовують під кутом, будують у формі букви П, доповнюють барними стійками, заокругленими модулями. Ці нюанси також впливають на бюджет.

Обрані матеріали. Частіше за все корпус виготовляється з ДСП або фанери. Тут вартість буде залежати від виробника, товщини, класу безпеки, структури. Ціна фасадів також різна, в залежності від того, чи це ЛДСП, МДФ з різним покриттям (фарба, кольорова плівка, акрил), натуральна деревина, шпон, пластик тощо. Ціна стільниці залежить від матеріалу виготовлення, її товщини (28 або 38 мм), зносостійкості, виробника. Це може бути, наприклад, вологостійка чи невологостійка ламінована стільниця з ДСП, з натурального або акрилового каменю.

Фурнітура та оздоблення. На те, скільки буде коштувати кухня на замовлення, впливає ім’я виробника та функціонал комплектуючих (навіси, доводчики, ящики, підйомники, складні механізми). Слід пам’ятати і про декор. Алюмінієві, скляні елементи, вітражі, оригінальні ручки створюють неперевершений стиль, але впливають на ціну.

Вибір нестандартного кольору корпусу чи фасадів, гнуті фасади, з рамками, гравірування тощо додають вартості кухонному гарнітуру.

Додатково на те, скільки коштує кухня на замовлення, впливає складність роботи, необхідність використовувати сучасне унікальне обладнання та технології, потреба у співпраці з посередниками, наявність місця для зберігання матеріалів і заготівель. Не кожна меблева фабрика має достатньо потужне виробництво, щоб забезпечити всі свої виробничі процеси. Тому слід звертатися до досвідчених виробників. Так, меблева фабрика LeConfort у Києві має великий штат кваліфікованих фахівців, власне виробництво і сучасне обладнання, що суттєво зменшує остаточну ціну кухні на замовлення.

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