Росія втратила в Україні понад 900 елітних військових – ВВС

ЗМІ підтвердили загибель в Україні понад 900 російських елітних військових фахівців: спецназівців, морських піхотинців та десантників.

Джерело: BBC

Деталі: Зокрема, BBC встановила загибель 151 військовослужбовця спецназу ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер (22%).

Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них були частиною підрозділів особливого призначення (загони спецназу, СОБР та ОМОН), майже кожен четвертий мав офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих – власники особливої ​​відзнаки, крапового берета, який є символом еліти спецназу.

З відкритих джерел відомо також про 20 співробітників ФСБ та ФСТ, які загинули в Україні, серед загиблих є співробітники найзасекреченіших підрозділів.

За відкритими даними, найбільших серед десантників втрат зазнав 331 гвардійський полк ВДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, у тому числі командир полку. У найелітнішому загоні ВДВ – 45-й гвардійській бригаді спецназу – вдалося встановити загибель 14 військовослужбовців.

Серед морпіхів найбільших втрат зазнала 810 бригада, що базується в окупованому Криму. Відомо про загибель щонайменше 56 осіб, у тому числі двох командирів бригади.