Понад три десятки росіян, гаубиці, склад боєприпасів знищили за ніч бійці підрозділів оперативного командування «Південь»

На півдні України наші військові завдали за минулу ніч нових втрат російським загарбникам.
Про це повідомило оперативне командування «Південь» ЗСУ у своєму Facebook.
Так, ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали вогневі завдання по трьох пунктах управління рашистів, а також ворожій радіолокаційній станції, двох районах зосередження живої сили окупантів,їхніх озброєння й техніки.
Росіянам не вдалося налагодити понтонну переправу в районі Дар’ївки.
«Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта», — додали в командуванні.
За ніч втрати росіян склали:
- 33 особи;
- чотири танки Т-72;
- три гаубиці «Мста-Б»;
- чотири одиниці авто-бронетехніки;
- склад боєприпасів у Баштанському районі.
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