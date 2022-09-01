Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий

Об этом рассказал глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает «Интерфакс».

«У нас сегодня баланс примерно такой: 200-250 машин у нас выезжает с территории Запорожской области, подконтрольной нам, и примерно 1000-1500 заезжает к нам, возвращаясь на «мирную» территорию. Вот в этой очереди со стороны Запорожья где-то находится сейчас эта колонна», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Балицкий отметил, что миссия МАГАТЭ обращалась к властям Запорожской области по поводу возможности ускорить проезд делегации через пункт пропуска на территории, подконтрольной РФ.

«Я на предложение ускорить процесс сказал, что я не собираюсь ускорять этот процесс, пусть стоят в очереди. (…) Пусть стоят в очереди и поговорят с людьми, люди им все расскажут, расскажут им правду, нам нечего скрывать», – подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что «пока обеспечивает украинская сторона их проезд к нам, а когда они пройдут КПП как следует — вот тогда мы будем отвечать за их безопасность и повезем их на объект».

Более однозначным был Владимир Рогов, занимающий в назначенной Кремлем администрации позицию члена главного совета. В своем телеграмме он отметил:

«Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на «освободившуюся» часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без преград добраться из России».