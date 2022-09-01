Місію МАГАТЕ на ЗАЕС зустріли озброєні військові РФ

Про це повідомляють в BBC News.

Зазначається, що Місія МАГАТЕ має провести інспекцію на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, яку окупували російські війська. Про прибуття до ЗАЕС МАГАТЕ повідомило у власному твіттері. Представників агентства зустріли озброєнні російські військові.

До ЗАЕС місія МАГАТЕ їхала «сірою зоною» в напрямку до Енергодару в колоні з дев’ятьох машин з написом «ООН». Під час проїзду місії було чути постріли зі стрілецької зброї. До цього місія протягом декількох годин перебувала на блокпості у Василівці Запорізької області, очікуючи дозволу служби безпеки. Зі слів співробітників Росатому стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС Місії МАГАТЕ частину персоналу не буде допущено на територію станції.

У розвідці повідомили, що на Запорізькій атомній електростанції провели підготовку співробітників Росатому до евакуації в Мелітополь. Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводилась приховано. Евакуація пройшла у супроводі підрозділів Росгвардії, які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару.

Відомо, що Україна, яка звинувачує РФ в тому, що її війська самі обстрілюють станцію та загрожують безпеці всього регіону, очікує, що візит МАГАТЕ стане першим кроком до деокупації та демілітаризації ЗАЕС.

Росія, яка натомість звинувачує в обстрілах Україну, очікує від місії «об’єктивності».