Як правильно вибрати плитку для ремонту

Почалася осінь. І знову ми, повертаючись додому з відпочинку, замислюємося про поточний ремонт. Як правило, будь-який ремонт починається з правильного вибору матеріалів. У разі, якщо ми робимо капітальний ремонт, варто звернути увагу на те, як правильно вибирати і комплектувати плитку в квартирі. Почнемо з простого — звертаємось в інтернет-магазин плитки з великим та зрозумілим каталогом товарів, де ми можемо вибрати саме те, що нам потрібне, та що нас цікавить. Але для того, щоб замовити керамічну плитку для ремонту , бажано також трошки розбиратися в її класифікакції, та в яких умовах той чи інщий клас плитки використовується, як правильно розрахувати фронт робіт.

Плитка на стіни, та на підлогу

Коли ми кладемо плитку на підлогу в кухні, до неї є особливі вимоги. Вона повинна бути не тільки функцілнальна, але й міцна. Тому тут треба користоватися матеріалами високого класу стійкості. В такому випадду, якщо яжкий предмет випадково впаде не підлогу, ваше покриття не порушиться. Зате на стінах такої міцності нам не треба, а треба плитка з гарної текстурою, чи орнаментом, який гармонійно впишеться в декор кухні. Це ж стосуеться й ванної кімнати. Там, також додаткова вимога — вологозахисні матеріали, які використовуються при монтажі плитки на підлогу.

Якщо ми використовуємо плитку в передпокої, то тут два аспекти — лаконічність визерунка та гарний захист покриття, адже передпокій, це велика пішохідна зона і тут є багато взуття. Там хвияайна плитка швидко зытреться. Також пам’ятайте, що важливо підібрати правильні матеріали, які використовуватимуться як основа для кріплення плитки. Тому важлива порада — не заощаджуйте на будівельних сумішах, беріть перевірених виробників, які себе добре зарекомендували на ринку. Ваша економія може для вас перетворитися на повторний ремонт.

Якщо самому важко вибирати

Коли ви не фахівець в ремонті, то краще звернутися до фахівця. Звісно, ви знаете чудового консультанта в інтернет-магазині плитки «Лео-кераміка». Вам дадуть необхідну відповідь на любе ваше питання. Тут ви зможете вирішити будь-яку проблему за короткий час. А голове — звертаючись вчасно до консультанта, ви економите всі час, та свої гроші.

Не забудьте ще одне — прорахуйте площу стін та підлоги, де будете класти плитку. Майте на увазі, що до загальної площх вам ще треба буде додати до 15% , тому що завжди плтики витрачаєтсья більше при монтажі з різних причин.

Тут такод допоможе консультант, який можєе зробити правильній розрахунок витрат матеріалів, які вам знадобляться при ремонті.