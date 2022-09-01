Ерітрітол та стевія Green Leaf – найкраща альтернатива цукру

Що робити, коли ви хочете вести здоровий спосіб життя та правильно харчуватися, але не можете відмовитися від улюблених солодощів? Відповідь проста: купити ерітрітол або стевію Green Leaf. Ці підсолоджувачі стануть чудовою альтернативою цукру. Завдяки натуральному складу вони не лише дуже смачні, а й надзвичайно корисні.

Переваги підсолоджувачів Green Leaf

Green Leaf – компанія, що займається створенням корисних підсолоджувачів з 2018 року. За цей час тисячі українських споживачів оцінили продукцію та її переваги. Натуральні підсолоджувачі ерітрітол та стевія Green Leaf:

виготовляються з рослинних компонентів та не містять шкідливих речовин, тому приносять організму лише користь;

не викликають алергічних реакцій, завдяки чому дозволені дітям будь-якого віку, вагітним жінкам, людям зі схильністю до алергії;

мають нульову або знижену калорійність, що сприяє схудненню;

здатні знижувати артеріальний тиск, завдяки чому їх рекомендують гіпертонікам;

позитивно впливають на зубну емаль, захищаючи від карієсу та інших захворювань зубів та ротової порожнини;

містять олігосахариди – чудові природні пребіотики, які сприяють нормальному травленню;

мають нульовий глікемічний індекс та не збільшують рівень глюкози в крові, тому дозволені людям з цукровим діабетом;

зміцнюють нігті та волосся завдяки вітамінам і мінералам у складі;

роблять шкіру еластичною і красивою, оскільки допомагають організму виробляти колаген;

здатні відновити сили, розслабитися, зняти втому;

зміцнюють імунітет, що робить організм стійкішим до різноманітних захворювань;

не стають токсичними при нагріванні, тому підходять для випічки та гарячих напоїв;

не змінюють смак готових страв з їх додаванням.

Стевія та ерітрітол Green Leaf підходять абсолютно всім ласунам. Підсолоджувачі не викликають звикання та не мають побічних ефектів.

Де купити ерітрітол та стевію Green Leaf?

Щоб оформити замовлення і отримати свій корисний підсолоджувач, достатньо заповнити онлайн-форму на сайті компанії Green Leaf. Ознайомитися з повним асортиментом продукції можна у розділі «Магазин». Окрім цього, на сайті є вся інформація про актуальні акції та знижки. Так, сьогодні ви можете придбати дешевше:

набори, в які входить декілька підсолоджувачів;

великі упаковки стевії та ерітрітолу (300 г і 500 г відповідно);

солодку стевію з цукром (1:1) у 300-грамовій упаковці.

У кожного покупця є можливість замовити доставку «Новою поштою» у найближче відділення або прямо додому. Також можна забрати підсолоджувач самовивозом з офісу за адресою м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 2, оф. 316.