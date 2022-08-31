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Траса на Крим заповнена вантажівками, набитими вкраденим у українців

Росіяни вивозять із окупованих частин півдня України новий урожай, траса до окупованого Криму заповнена вантажівками з награбованим в українців.

Джерело: «РИА Мелитополь»

Деталі: Видання зазначає, що з перших днів окупації російські загарбники почали грабувати Запорізьку область. Із Мелітопольського району у бік Криму потягнулися колони машин, навантажених зерном.

Дослівно: «У бік Мелітополя їдуть лише самотні легковики, натомість на півострів доїхати швидко не вийде. Траса заповнена вантажівками, доверху набитими вкраденим у Мелітопольському, Бердянському та Василівському районах зерном.

Така картина спостерігається на кримській трасі щодня. Окупанти вивозять уже новий урожай, скуплений за безцінь у місцевих фермерів. Багато хто з них кидає засіяні поля, бо не бачить сенсу збирати врожай».

31 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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