«Россия использует газ как оружие»: министр энергетики Франции прокомментировала сокращение поставок от Газпрома

Министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше обвинила Россию в использовании газа в качестве оружия после сокращения поставок от Газпрома
Об этом Паннье-Рунаше заявила в эфире France Inter radio, передает Reuters .
Министр сделала соответствующее заявление после того, как стало известно, что французская компания Engie будет получать от российской компании «Газпром» меньше газа. Сокращение поставок связано с нерешенным контрактным спором.
«Очевидно, что Россия использует газ как оружие войны и мы должны быть готовы к худшему сценарию полного прекращения поставок», — сказала Агнес Панье-Рунаше.
Помощник министра в комментарии Reuters заявил, что «Газпром» не придерживается условий контрактов, и добавил, что Франция диверсифицировала энергоснабжение, поэтому последние сокращения не повлияют на поставки газа зимой.
Сейчас на Россию приходится менее 4% газового импорта Engie по сравнению с 17% войны в Украине, сказал
Представитель Engie сообщил, что на Россию приходится менее 4% газового импорта компании по сравнению с 17% до нападения РФ на Украину.
Представитель правительства Оливье Веран заявил, что газовые хранилища Франции заполнены на 90% и до конца лета будут заполнены полностью.
«Мы опережаем график», — сказал Веран в эфире France Inter radio.
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