Росіяни атакували на кількох напрямках, але отримали відсіч і відійшли

Російські війська зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, завдають авіа- та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Білорусі посилюють охорону ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку російські війська утримують окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Росіяни стріляли з артилерії в районах населених пунктів Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку окупанти стріляли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяли авіацію для удару біля Гусарівки.

Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, але після вогневого ураження українськими воїнами відійшов.