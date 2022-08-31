Траса на Крим заповнена вантажівками, набитими вкраденим у українців » Пограничники в Донецкой области уничтожили вражеский состав боеприпасов и по меньшей мере четырех захватчиков В Донецкой области украинские пограничники ликвидировали состав боеприпасов одного из подразделений армии РФ и по меньшей мере четырех захватчиков Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины . «В Донецкой области аэроразведка пограничников обнаружила склад оружия и боеприпасов врага. Оккупанты обустроились в здании неподалеку от Славянска», — говорится в сообщении. После обнаружения врага пограничники открыли огонь хранилищу врага из станкового противотанкового гранатомета. В результате боекомплект уничтожен. Также сообщается, что ликвидированы по меньшей мере четыре российских захватчика.