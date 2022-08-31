Генштаб просить не виривати з контексту у не робити прогнози щодо дій ЗСУ

Генеральний штаб знову звернувся із до ЗМІ і популярних блогерів із проханням утриматися від домислів і не давати оцінок діям Збройних сил України.

Джерело: повідомлення Генерального штабу

Дослівно: «Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою: