Генштаб просить не виривати з контексту у не робити прогнози щодо дій ЗСУ

Генеральний штаб знову звернувся із до ЗМІ і популярних блогерів із проханням утриматися від домислів і не давати оцінок діям Збройних сил України.
Джерело: повідомлення Генерального штабу
Дослівно: «Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою:
- закликаємо усіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом
- нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє усією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, відтак, саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію».
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