В Амазонии умер последний представитель коренного племени

В лесах бразильской Амазонии умер последний представитель своего племени, известный как Человек из норы. Он отказывался коммуницировать с внешним миром после того, как его народ истребили поселенцы в конце прошлого века.

Тело Человека из норы, покрытое яркими перьями, обнаружили в гамаке в его собственной хижине. По сообщению агентства по защите коренных народов Бразилии Funai, мужчине было около 60 лет, он умер естественной смертью: на месте не зафиксировали признаки борьбы, насилия или присутствия других людей.

По данным правозащитной организации Survival International, Человек из норы последние 26 лет жил в полной изоляции, выкапывая глубокие ямы, чтобы прятаться в них и ловить животных, – за что и получил своё прозвище. Кроме того, он выращивал кукурузу и папайю, а также строил дома из тростника и соломы.

«Никто не знал имени этого человека или что-то значимое о его племени. Он умер, геноцид его народа завершился. Это действительно был геноцид – преднамеренное уничтожение целого народа скотоводами, жаждущими земли и богатства», – сказала Фиона Уотсон, директор по исследованиям и защите интересов в Survival International.

В организации считают, что племя Человека из норы было истреблено в результате нескольких нападений, начавшихся в 1970-х годах, в основном со стороны скотоводов и захватчиков земли. Представители Funai предполагают, что в 1980-х годах нелегальные фермеры, первоначально оставляя коренным жителям сахар, дали племени крысиный яд, от которого погибли все, кроме Человека из норы.

После того, как его сородичи были убиты, Человек из норы отказался коммуницировать с внешним миром. Он расставлял ловушки, запускал стрелы в любого, кто подходил слишком близко, не брал еду, семена и инструменты, которые оставляли ему правозащитники. Из-за того, что он «ни разу не сказал ни единого слова», неизвестно, к какому племени он принадлежал.