США відзначають неукоплектованість російських БТГр

Викопоставлені чиновники з питань оборони вважають, що російські батальйонно-тактичні групи можуть бути недоукомплектовані.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Підкреслюють, що Росія могла розгорнути менше підрозділів на передовій ніж вважалося раніше.

Чиновник сказав, що багато з існуючих підрозділів, які Росія організовує в тактичні групи на полі бою (БТГр), розгортаються нижче чисельності, деякі навіть у половині своєї звичайної живої сили.

Також за словами офіційних осіб, яких ознайомили з даними розвідки, США вважають, що ЗСУ провели операцію “формування” на півдні України.

Це стандартна військова практика з завдавання ударів по системах озброєння, командування, управління, складів боєприпасів та інших цілей. Її застосовують для підготовки поля бою до запланованого наступу.

Нагадаємо, в Оперативному угрупуванні військ “Каховка” повідомили, що після активної вдалої бойової роботи ракетних артилерійських систем HIMARS, росіяни залишилися відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.

Уражені мости через Дніпро на Херсонщині. Зображення: ОУВ «Каховка»

Разом з тим начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що на правобережжі Дніпра на півдні окупанти зосередили досить потужні сили.

“Вони підтягували туди сили досить давно, збиралися зі своїми військовими резервами, екіпіруванням, технікою, додаванням боєприпасів і так далі. Але наші попередні заходи, те що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога, дали свої результати. Знищені склади з боєзапасом, знищенні зосередження військової техніки, знищення установок ППО. Це все безумовно послабило ворога, але ми не плекаємо пустих надій, розуміючи що ворог досить потужний“, – сказала вона.

Також Гуменюк підкреслила, що серед російських угрупувань є певний моральний занепад, але “розслаблятися зарано”.