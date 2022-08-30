Місія МАГАТЕ на ЗАЕС сфокусується на трьох завданнях

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеділок прибуде до Києва і ближчими днями розпочне роботу на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише «Європейська правда».

За його словами, МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію на запрошення уряду України. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Делегація міжнародних експертів вирушила із Відня і 29 серпня має прибути до Києва.

Це означає, що до Енергодару місія потрапить із території, контрольованої урядом України.

Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями і сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

«Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту», — зазначив Олег Ніколенко.