Антониу Гутерриш призвал к полному отказу от ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира к полному и окончательному отказу от ядерного оружия. Он потребовал полного отказа от ядерных испытаний. Это случилось после того, как Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии; в итоге конференция закончилась без итогового документа, ее страны-участницы не пришли к согласию.

«Ядерное оружие уже давно держит мир в заложниках. Эти смертоносные устройства не гарантируют ни победы, ни безопасности. Давайте позаботимся о том, чтобы ядерные испытания навсегда прекратились, а ядерное оружие стало достоянием истории — раз и навсегда» — написал Гутерриш в своем Твиттере.

В докладе, опубликованном в июне Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), утверждалось, что все девять стран мира, обладающие ядерным оружием, в последнее время начинают активно модернизировать свой арсенал, что может привести к новому витку гонки вооружений в ближайшее десятилетие. Более 90% существующих в мире ядерных боеголовок приходятся на Россию (4 437 боеголовок) и США (3708). Также интенсивно развивает свою ядерную программу Китай. От ядерных испытаний не отказалась Северная Корея.

Глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит считает, что риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо со времен окончания холодной войны.