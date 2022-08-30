ЄС висловив очікування від нового закону «Про медіа» в Україні

Представництво ЄС в Україні заявило, що новий закон «Про медіа», який планує розглянути ВР, має забезпечити конкурентний медіа-ринок з чіткими правилами для всіх, незалежним регулятором та повинен відповідати аудіовізуальній директиві ЄС.

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Twitter, пише «Європейська правда«.

«Ми вітаємо плани розглянути проєкт нового закону «Про медіа» Верховною радою. Це важливо для наступних кроків на шляху України до ЄС. Закон має забезпечити конкурентний медіа-ринок з чіткими правилами для всіх, незалежним регулятором, відповідати аудіовізуальній директиві ЄС», — сказано у повідомленні.

Схвалення закону «Про медіа» є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Розгляд законопроєкту в першому читанні запланований на вівторок, 30 серпня.