ЄС пропонує тренувати українських снайперів, саперів та офіцерів

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на документ, поширений Європейською службою зовнішніх дій серед членів ЄС.

Згідно з документом, Україна визначила конкретні потреби щодо підготовки військових, зокрема для медичних, саперних і снайперських завдань, а також різних видів підготовки офіцерів.

«Після подальшої перевірки ЗСУ та консультацій з партнерами, зокрема США та Великою Британією, одне або декілька вищезазначених завдань можуть бути підтримані цією навчальною місією ЄС», — йдеться у документі.

За даними Bloomberg, на зустрічі дипломатів ЄС минулого тижня принаймні одна держава висловила занепокоєння щодо того, що така місія може посилити напруженість у відносинах із Росією.

Декілька держав порушили питання про те, чому виникла потреба в місії на поточному етапі, і як найкращим чином гарантувати, що вона не накладатиметься на інші зусилля з підготовки українських військових.

У документі також зазначається, що місія з підготовки українських військових діятиме на тимчасовій основі, але її «зрештою можна буде розгорнути в Україні, коли дозволять умови та буде ухвалене відповідне рішення».