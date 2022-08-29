ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України

Про це у коментарі Громадському сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

Як повідомляє Оперативне угруповання військ «Каховка», HIMARS знищили практично всі великі мости Херсонщини.

«Ну що тут можна сказати? Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території», — йдеться у повідомленні.

Голова Бериславської РВА Володимир Літвінов повідомив, що на Херсонщині ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де війська РФ розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу. Наразі там велика пожежа.

Також в Оперативному угрупованні військ «Каховка» додали, що 109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій на Херсонщині.

«Російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою», — відзначили наші військові.