Знайти безпечні місця, зробити запаси їжі та води: мешканців Херсонщини закликали бути готовими до контрнаступу ЗСУ

Мешканців Херсонщини, які перебувають на окупованій території, закликали бути готовими до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

“Знаходьтесь якомога ближче до безпечних місць, зробіть запаси їжі та води, перевірте аптечки першої медичної допомоги. Не підходьте до вікон! Якщо поряд з вами знаходяться військові об’єкти орків – по можливості переїдьте до родичів або друзів! Ці дії можуть врятувати вас та ваших близьких!” – наголосив він.

Як відомо, 29 серпня українські військові прорвали першу лінію оборони в Херсонській області. Окупанти втекли з позицій.

Згодом в Одеській ОВА поінформували, що 29 серпня в місті Берислав, що на окупованій частині Херсонщини, зайнялася пожежа на машинобудівному заводі. Також повідомляється про інші влучання по базам російських військ.