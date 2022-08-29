Найбільший військовий корабель Британії зазнав аварії на шляху до США Росіяни будують понтонну переправу біля Антонівського мосту » Втрати ворога перевалили за 47 тисяч Станом на 187 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 100 військових, 1 947 танки та 1 060 артилерійських систем. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 947 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 269 (+12) од,

артилерійських систем – 1 060 (+10) од,

РСЗВ – 279 (+5) од,

засобів ППО – 149 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 203 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 188 (+17) од,

спеціальної техніки – 101 (+2) од. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.