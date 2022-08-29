В РФ зрозуміли, що війна програна: російські еліти почали шукати канали на Заході, щоб домовитися про переговори

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«На Заході повинні зрозуміти, що не потрібно укладати з Росією черговий компроміс заради компромісу. До того ж черговий компроміс може стати руйнівним для самого Заходу. Тому інтерв’ю Медведєва на Заході вже не сприймаються серйозно. Медведєва попросили й це заготовка, ми це розуміємо, ще раз озвучити, що вони готові до перемовин. І вони дуже хочуть ці переговори вести. Російські еліти виходять на Захід через різні таємні канали, щоб домовитись про переговори. Оскільки зрозуміли, що ця війна програна», — пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що війна проти України стане для Росії фатальною в будь-якому випадку.

«Програш у війні проти України означатиме розпад Російської Федерації. Теоретично і виграш у цій війні означав би розпад Росії. Оскільки захопивши більше територій, Росія отримала б ще більший опір українців. Тому російський режим зрозумів, що будь-який результат війни для них буде негативним», — додав він.