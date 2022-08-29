Україну, Молдову та Грузію слід прийняти до ЄС, — Шольц Джерело: https://censor.net/ua/n3363779

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб в кінцевому підсумку включити в нього Україну, Молдову і Грузію. Він заявив, що поступовий перехід до голосування більшістю є сходинкою до розширення блоку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Зіткнувшись із вторгненням Росії в Україну, Шольц закликав 27 членів ЄС «згуртувати ряди, вирішити старі конфлікти і знайти нові рішення» і заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ «стільки, скільки буде потрібно».

У промові під назвою «Європа — наше майбутнє», він сказав, що «ми повинні набагато сильніше використовувати вплив нашої об’єднаної Європи… Європа — це наше майбутнє. І це майбутнє в наших руках».

Шольц підкреслив прихильність Німеччини розширенню ЄС, підкресливши, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова і, в кінцевому рахунку, Грузія повинні приєднатися до блоку.

Проте «у цьому розширеному Союзі розбіжності між державами-членами зростатимуть у тому, що стосується політичних інтересів, економічного впливу та систем соціального забезпечення», — сказав він.

«Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається своїм правом вето і завадить всім іншим просуватися вперед, зростає з кожною додатковою державою-членом», — додав Шольц.

«Тому я запропонував поступовий перехід до голосування більшістю в загальній зовнішній політиці, а також в інших областях, таких як податкова політика, — прекрасно розуміючи, що це також матиме наслідки для Німеччини», — сказав він.