У Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів

Про «нелегку» ніч для окупантів повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Херсонщина . Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні», — написав Хлань.

Хронологію нічних подій 29 серпня повідомляє місцевий канал «Херсон: Війна без фейків».

Близько першої години ночі херсонці почули гучні вибухи: повідомляється, що ЗСУ знову дарили по Антонівському мосту. Також, за інформацією місцевих джерел, в результаті прицільного удару ЗСУ, «травмований» міст через Конку поблизу Олешек.

Між 3 та 4 годинами ночі «хлопки» прогриміли вже всередині міста. Повідомляється про потужний вибух у районі будівлі колишнього призовного пункту Нацгвардії на вул. Паровозній, яку зайняли окупанти.

Видання «Український південь» зазначило, що було завдано удару по військовій частині окупантів у Херсоні.

«У ніч на понеділок, 29 серпня, в окупованому Херсоні пролунали вибухи на вулиці Паровозній , удару було завдано по військовій частині окупантів. Уточнюється, що удар прийшовся на середину будівлі, військову частину повністю зруйновано. Російські військові приїхали «збирати своїх», – йдеться уповідомленні.

У районі Антонівки також зафіксовано влучання по місцях постійної дислокації російських військових, пише СтопКор.

У нічному зведенні ОК «Південь» на 29 серпня також повідомили, що ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було відкореговано кількість загарбників на правому березі Дніпра: «мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 БПЛА, танк Т-72, РСЗВ «Ураган», зенітно-гарматний ракетний комплекс «Панцир-С1», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць авто-бронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються».