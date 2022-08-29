У Генштабі пояснили, на якій підставі Залужний призначив Кривоноса керувати обороною аеропорту «Київ»

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

Таким чином, у Генштабі відреагували на інформацію про те, що Державне бюро розслідувань нібито за вказівкою президента України Володимира Зеленського порушило справу проти Сергія Кривоноса.

«Стосовно участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту Київ: від початку широкомасштабної збройної агресії його, виключно як добровольця, та враховуючи бойовий досвід щодо оборони краматорського аеродрому 2014 року, Головнокомандувачем ЗСУ було призначено керівником оборони аеропорту «Київ», — заявили у Генштабі.

Там додали, що з 24 лютого 2022 року та до сьогодні Кривонос на військовій службі не перебуває та не був мобілізований. У Генштабі ЗСУ також зазначили, що після стабілізації ситуації навколо столиці, аеропорт «Київ» було взято під охорону та оборону підрозділами Тероборони, а Кривонос був вивільнений від надання допомоги.

У Генштабі також наголосили, що публічні заяви Кривоноса про вплив Зеленського на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності

«Вони мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. Вкотре звертаємось до політиків, лідерів громадської думки, журналістів щодо утримання від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії», — заявили у Генштабі ЗСУ.