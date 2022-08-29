У ЄС навряд чи одноголосно підтримають заборону на видачу віз росіянам, – Боррель

Про це він заявив австрійському телеканалу ORF, пише Reuters.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться цього тижня для обговорення візового питання для росіян. Жозеп Боррель впевнений, що одностайного рішення за заборону на видачу віз усім росіянам не буде.

«Я не думаю, що розрив відносин із російським цивільним населенням допоможе, і не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність», – каже Боррель.

Також він каже, що у питанні видачі віз росіянам варто бути більш вибірковими.

«Я думаю, нам варто переглянути, як деякі росіяни отримують візи, а олігархи, авжеж, ні. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз усім росіянам», – підкреслив Боррель.