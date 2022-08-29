США та Китай очікують послаблення зовнішньополітичної позиції Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Слова Медведєва щодо гарантій безпеки Росії — це лише повторення тез на новому етапі. Вже є певна втома частини європейських політиків від війни. Вони хочуть просто зупинити війну на будь-яких умовах. На цьому тлі Росія намагається бути геополітичним гравцем», — зауважив Тишкевич.

За його словами, ситуація для Кремля погіршилася.

«Є США та Китай, які очікують послаблення зовнішньополітичної позиції Росії. У будь-якому разі «багатополярний світ» буде, але є питання: скільки полюсів? Якщо наприкінці 2021 року говорили про три та більше, то сьогодні — два, три, але Росії в цьому списку нема. Сигнали з Кремля — це спроби забезпечити собі місце хоча б невеликого полюса», — зазначив Тишкевич.