Состав и начинки для суши

Национальное блюдо Японии — суши — стало для людей со всего мира одним из любимых. Сначала его стали готовить только в некоторых ресторанах, потом во всех больших кафе, а теперь каждый, даже маленький городок имеет заведение, в котором готовят это блюдо. В столице Украины популярным заведением является ресторан Евразия, потому что здесь используют всегда свежие и качественные ингредиенты, а также предлагают выгодные цены.

Состав суши

Многим интересно знать, из чего же делают суши. Назовем три самых главных ингредиента:

Рис — без него сложно себе представить любой вид суши. Надо сказать, что сорт используется для суши только один — сумеши. В нем много клейковины, что помогает держать суши вместе. Также потребуется рисовый уксус для добавления в отваренный рис. Рыба — существуют суши и без добавления рыбы, но их очень мало. В основном это важный элемент блюда. Чаще всего используется тунец, форель, лосось, угорь и другие. Высушенные листовые водоросли нори — с их помощью суши приобретают форму, потому что в них заворачивают все ингредиенты.

Начинки для суши

Начинок для суши очень много и с каждый днем любители экспериментов добавляют все новые и новые ингредиенты для них. По ссылке https://evrasia.in.ua/ru/togo/zakazat-sushi-kiyev вы сможете рассмотреть множество вариантов суши с разными начинками и заказать их.

К стандартным начинкам можно отнести:

рыбу — часто это красная рыба, но может быть и другой вид, а иногда и пресноводные варианты;

мясо — для приготовления суши часто используют разные виды красного мяса;

морепродукты — креветки, крабы, моллюски, осьминоги — все это может попасть в начинку для суши;

разные овощи и фрукты — например, огурцы, манго, авокадо, кукуруза, грибы, дайкон и прочие;

икра красная, летучей рыбы, черная.

А еще при употреблении в пищу суши используются разные приправы:

васаби — что-то похожее к нашему хрену, но имеет насыщенный зеленый цвет и немного острее. Оно делает блюдо пикантнее и имеет полезные свойства для здоровья;

маринованный имбирь — чаще всего имеет кораловый цвет и предназначен не только для придания насыщенного вкуса, но и для того, чтобы очистить вкусовые рецепторы. Это позволяет каждый новый кусочек пробовать как первый;

соевый соус — раньше было принято в него макать только ту часть суши, которая с красной рыбой, но сейчас его едят как кому вкусно;

рисовый уксус — он уже добавлен в готовые суши в рис, чтобы придать ему необычный вкус.

Важно понимать, какие продукты между собой сочетаются, а какие нет, чтобы приготовить вкусное блюдо. Также есть особые приемы, которые надо выполнять обязательно, как, например, окунать сырую рыбу в горячую воду и сразу в холодную, чтобы придать ей мягкости и особового приятного вкуса.

Надо сказать, что каждая страна модифицировала для себя суши, потому что традиционно в Японии они легкие и не имеют больше пяти ингредиентов, а в Европе могут добавляться разные ингредиенты и даже значительно больше пяти.