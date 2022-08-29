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Швеція надасть Україні новий пакет допомоги

Прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що шведський уряд надасть Україні новий пакет допомоги загальною сумою мільярд шведських крон (близько $100 млн).

Про це вона повідомила під час пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Стокгольмі, передає Європейська правда.

«Ми не можемо дозволити Росії виграти цю несправедливу і невиправдану війну. Ви захищаєте себе і свою країну, але ви також захищаєте наші спільні європейські цінності і заснований на правилах міжнародний порядок. Для нас честь і обов’язок підтримати вас. Тому мій уряд надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі один мільярд шведських крон, тобто приблизно $100 млн», – сказала Андерссон.

За словами прем’єрки, половина пакета – це військова підтримка України, яка передбачає зброю, про яку просив український уряд і доповнить внески інших країн.

«Друга частина спрямована на підтримку української економіки, стійкості та відновлення», – додала вона.

Також, за словами Андерссон, шведська сторона вже задіяна у побудові тимчасових притулків для людей, які втратили жило у війні. Крім того, Швеція сприятиме вивезенню українського зерна.

29 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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