Швеція надасть Україні новий пакет допомоги

Про це вона повідомила під час пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Стокгольмі, передає Європейська правда.

«Ми не можемо дозволити Росії виграти цю несправедливу і невиправдану війну. Ви захищаєте себе і свою країну, але ви також захищаєте наші спільні європейські цінності і заснований на правилах міжнародний порядок. Для нас честь і обов’язок підтримати вас. Тому мій уряд надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі один мільярд шведських крон, тобто приблизно $100 млн», – сказала Андерссон.

За словами прем’єрки, половина пакета – це військова підтримка України, яка передбачає зброю, про яку просив український уряд і доповнить внески інших країн.

«Друга частина спрямована на підтримку української економіки, стійкості та відновлення», – додала вона.

Також, за словами Андерссон, шведська сторона вже задіяна у побудові тимчасових притулків для людей, які втратили жило у війні. Крім того, Швеція сприятиме вивезенню українського зерна.