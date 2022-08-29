Росіяни обстріляли центр і житлові будинки Миколєва: двоє людей загинуло, ще 5 отримали поранення

Про це заявив мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі.

«Російські покидьки не зраджують своїм правилам і цинічно гатять по мирних жителях. Миколаїв. Інформація станом на 16:30. Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники», — наголосив він.

Мер закликав містян не виходити на вулицю без нагальної потреби

О 15:24 Олександр Сєнкевич повідомив у телеграмі про сильні вибухи в Миколаєві.

«У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття!» — наголосив мер..

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у телеграмі, що росіяни гатять по центру міста, також є виходи ракет. Він закликав людей не полишати укриттів.

«Але все одно на душі радісно. Віримо ЗСУ!» — зауважив він.

Пізніше очільник ОВА розповів, що окупанти обстрілюють і житлові будинки. Загинули мешканці будинків і перехожі. Крім того, Віталій Кім закликав журналістів не повідомляти подробиць обстрілу та перевіряти інформацію.

Він також зазначив, що комунальники почали розчищати вулиці та прибирати завали під час обстрілів. Віталій Кім попередив, що ворог готується завдати ще удару, і попросив містян залишатися в укриттях і надалі та не пересуватися автівками.